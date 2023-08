Arisa nuda cerca marito su Instagram | ma si scatenano le polemiche | che sta succedendo sul suo profilo

(Di lunedì 28 agosto 2023)si mostrasu. Non è certo Rosalba Pippa ad aver sdoganato il nudo integrale sui social, come dimostra anche un post recente di Aurora Ramazzotti in cui la figlia d’arte si è lasciata immortalare mentre faceva la doccia. A questo giro la voce di Sincerità, ha pubblicato una serie di scatti in allegato ad un annuncio bizzarro. C’è chi sorvola, chi si sofferma e chi critica. C’è anche, tuttavia, chi sostiene che la nuova trovata di Rosalba Pippa sia una strategia social per preannunciare novità discografiche.su: l’annuncio In uno scatto è seduta mentre si copre il seno con le braccia e l’intimo con le gambe. In altri scatti è immortalata da ...

su Instagram Reduce dalla partecipazione alla notte della Taranta, che l'ha vista esibirsi sul palco insieme a Tananai e Fiorella Mannoia,ha scelto ancora una volta i social per ...Rosalba Pippa, in arte, tra le più apprezzate cantanti del panorama italiano, ha sorpreso tutti mostrandosi completamentesui social in diversi scatti accompagnati da un annuncio semiserio in cui ha dichiarato ...... la cantante ha postato alcuni scatti sul suo profilo Instagram decisamente bollenti dove si è FATTA fotografare completamentesenza veli cerca marito: 'No perditempo' Non è la prima ...

Arisa completamente nuda su Instagram: "Valuto proposte di matrimonio" La Gazzetta dello Sport

Arisa tutta nuda pubblica un annuncio originale per cercare un fidanzato: le foto senza veli della cantante 41enne ...«AAA sposo cercasi». In puro "Old Style", Arisa ha lanciato il suo appello per trovare marito, ma con un tocco di malizia. Nuda, come mamma l'ha fatta, la cantante lucana ha pubblicato degli scatti ...