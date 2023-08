Arianna Meloni “Sorella di? Sono in politica da una vita”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – «Giorgia mi ha detto: l'unico consiglio che ti do è di non dare peso alle cose che contano poco. Non farti prendere dall'ansia per le sciocchezze. Abbiamo una storia importante da scrivere, al resto evitiamo di dare troppa rilevanza». Lo spiega, nuova responsabile della segreteriadi Fdi, in una intervista al Corriere della Sera. “Sirella di? Mi iscrissi al Msi che avevo 17 anni, ho fatto di tutto: attaccavo i manifesti, contattavo i militanti, organizzavo gli eventi, poi via via ho preso a tenere i contatti alla Regione Lazio con i nostri vari eletti o candidati, più recentemente nel partito, che cresceva… Insomma,a tempo pieno.Ruoli visibili? Una volta perchè Giorgia era ministro o leader, una volta perchè Francesco (Lollobrigida, ndr ) assumeva altri incarichi… A ...