Arianna Meloni risponde alle critiche per la nomina | “Ero iscritta al Msi quando avevo 17 anni”

(Di lunedì 28 agosto 2023) “Gli attacchi mi scivolano addosso”.ha risposto cosìseguite alla suaa responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia. La 48enne sorella della presidente del Consiglio e moglie del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida ha spiegato al Corriere della Sera che per lei è arrivato il momento di “rinunciare a quel cono d’ombra che a me è sempre piaciuto tanto”, respingendo le accuse di chi ritiene che con la suaFdI sia diventato un partito familistico. “È un fuoco di fila di chi non ha voluto informarsi, o ha fatto finta di non conoscere la storia della nostra comunità politica”, ha detto. “Mi iscrissi al Msi che17, ho fatto di tutto: attaccavo i manifesti, contattavo i ...

Così al Corriere della Sera, orella della presidente del Consiglio e da poco ufficialmente responsabile Adesioni e segreteria politica di Fratelli d'Italia. Quanto alle critiche sul ...Lo spiega, nuova responsabile della segreteria politica di Fdi, in una intervista al Corriere della Sera. "Sirella di Mi iscrissi al Msi che avevo 17 anni, ho fatto di tutto: ...Dopo essere diventata da pochi giorni la nuova responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia ,, sorella della presidente del Consiglio Giorgia, risponde alle critiche sulla nomina come "affare di famiglia". La replica alle critiche . L'incarico e le europee . Il ...

Arianna Meloni: «Non potevo più stare nell'ombra. Le Europee Preferirei non candidarmi, ma sono un soldato» Corriere Roma

ROMA (ITALPRESS) – «Giorgia mi ha detto: l’unico consiglio che ti do è di non dare peso alle cose che contano poco. Non farti prendere dall’ansia per le sciocchezze. Abbiamo una storia… Leggi ...Arianna Meloni si difende dalle accuse di chi definisce FdI ormai un partito familistico: “Sono in politica da 17 anni”, racconta.