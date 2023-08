Arianna Meloni | “Io sorella di Giorgia? Stavo nel Msi già a 17 anni Le polemiche? Non mi interessano”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 agosto 2023), nuovo responsabile della segreteria politica di FdI, in un’intervista al Corriere smorza lepretestuose di settori della sinistra per il suo nuovo incarico di partito,” È un fuoco di fila di chi non ha voluto informarsi, o ha fatto finta di non conoscere la storia della nostra comunità politica. Mi iscrissi al Msi che avevo 17, ho fatto di tutto: attaccavo i manifesti, contattavo i militanti, organizzavo gli eventi, poi via via ho preso a tenere i contatti alla Regione Lazio con i nostri vari eletti o candidati, più recentemente nel partito, che cresceva. Insomma, politica a tempo pieno”. “Ho sempre fatto la militante”parla del suo nuovo ruolo e della sua lunga esperienza di militante :”È un ruolo importante, lo so, ma chi mi conosce sa ...