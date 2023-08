Argo | la storia vera che ha ispirato il film di Ben Affleck

Leggi su screenworld

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ila una, quella dell’incredibile salvataggio avvenuto nel 1980 in Iran di sei impiegati dell’ambasciata americana a opera dell’agente della CIA Tony Mendez. La pellicola di e con Benè infatti basata sul libro di memorie dello stesso Mendez, Master of Disguise: My Secret Life in the CIA e sull’articolo The Great Escape: How the CIA Used a Fake Sci-Fi Flick to Rescue Americans from Tehran pubblicato d Wired. Il 4 novembre del 1979, un gruppo di islamisti iraniani assaltò l’Ambasciata americana a Teheran, prendendo in ostaggio 52 diplomatici, mentre sei funzionari riuscirono a scappare e rifugiarsi presso l’Ambasciata canadese, dove però non potranno sostare a lungo per questioni di sicurezza. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti decide ...