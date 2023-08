Arabia Saudita | Mancini si presenta | “vogliamo vincere qualcosa di importante” | VIDEO

(Di lunedì 28 agosto 2023) Robertoinizia ufficialmente la nuova avventura sulla panchina dell’. Giornata dizione per l’ex Ct della Nazionale italiana. “Voglio ringraziare al presidente per avermi scelto e sono molto orgoglioso di essere qui e di iniziare il mio lavoro. Nel nostro lavoro è sempre difficile perché puoi cambiare in ogni momento. Quando ho iniziato con l’Italia ho preso la squadra tre giorni prima di giocare proprio contro l’. È vero che conoscevo i giocatori, ma i prossimi 10 giorni saranno importanti e già negli scorsi giorni ho visto i giocatori e li ho cominciati a studiare. Dobbiamo iniziare a lavorare duro”. Sullo staff: “ho iniziato a parlare con la Federazione a metà agosto ed è normale che alcuni dei miei assistenti non sapevano di questa situazione. Alcuni devono ...

Roberto Mancini ct dell'Arabia Saudita: oggi la presentazione - Sportmediaset Sport Mediaset

