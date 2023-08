Arabia Saudita | Mancini nuovo ct | “Porterò l’italianità nel mondo Sulle cifre…”

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilcommissario tecnico dell’, Roberto, ha rilasciato una intervista all’Adnkronos a cura del suo avvocato Da una panchina della Nazionale ad un’altra. Questa volta, però, non sono mancate le polemiche. Nonostante il suo addio di due settimane fa si continua a parlare di Roberto. Delle sue dimissioni e, di conseguenza, di un annuncio che lo riguarda: ovvero la nomina comecommissario tecnico della Nazionale dell’. Un “progetto” importante, su questo non ci sono dubbi. Allo stesso tempo, però, i tifosi azzurri non gliele hanno mandate di certo a dire. Soprattutto per la sua scelta di andarsene a pochi giorni da due sfide importanti in vista delle qualificazioni agli Europei. Tra l’altro l’unica ...

L'ex ct della nazionale ha lasciato l'Italia non per onore ma per denaro : ha firmato un contratto triennale da 25 / 30 milioni a stagione per guidare la nazionale dell', mentre in ...... una definizione in negativo che però offre un solco comune a nazioni molto diverse tra loro come la Cina, l'o l'Argentina. Potremmo applicare la stessa lettura alla crisi in Niger e ...Roberto Mancini diventa ufficialmente il ct dell'oggi, 28 agosto 2023. A 2 settimane dalle dimissioni da ct della Nazionale, il tecnico marchigiano si accomoda sulla panchina della selezione più ricca del pianeta con un contratto fino ...

Roberto Mancini è il nuovo ct dell'Arabia Saudita RaiNews

L’ex tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, oggi sarà in volo verso l’Arabia Saudita, per la presentazione alla federcalcio saudita, dopo la firma con i Green Falcons, contratto che lo vedrà debuttare ...A due settimane dalle dimissioni da ct della Nazionale, Roberto Mancini diventa oggi ufficialmente il ct dell’Arabia Saudita ...