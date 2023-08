Arabia Saudita | condannato a morte per aver criticato il governo | e c' è chi parlava di Rinascimento

1 Come si legge su As , il club arabo dell' Al Ittihad rilancia la sua offerta multi milionaria per Mohamed Salah : 150 milioni di euro. Il clubfa orecchie da mercante alle parole di Jurgen Klopp , che ha provato a togliere l'attaccante egiziano dal mercato, e torna alla carica affinché la stella del Liverpool finisca per cedere e ...L'si conferma ancora la patria (o una delle patrie) della violazione dei diritti umani. E' infatti stato condannato a morte un critico del governo che ha denunciato corruzione e ...Nella giornata di domenica l'ha annunciato con un video l'ingaggio di Roberto Mancini come nuovo ct. Nel video l'intervento di Fabio Caressa durante Sky Calcio ...

Mancini d'Arabia, oggi la presentazione. Ma scoppia il caso dello staff La Gazzetta dello Sport

Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, Bloomberg conferma la volontà della lega saudita di provare a entrare nella competizione.