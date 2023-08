Appuntamento per giovedì 31 agosto | evento visibile a occhio nudo tempo permettendo

(Di lunedì 28 agosto 2023) Comete, supernove, stelle cadenti, eclissi: lo Spazio riserva davvero tante sorprese bellissime per gli appassionati di astronomia e non, e lo farà anche in questo fine: manca poco ormai alla Superluna blu. Nel cielo del 31 di questo mese, infatti, si manifesterà questo spettacolo affascinante in cui si sovrapporranno due diversi fenomeni scientifici. La Superluna dello Storione: lo spettacolo nei cieli del nord-est della Siria X ...

Si conclude oggi la decima edizione della "Notte bianca alla ricerca interiore", nel centro storico di Martina Franca. Unfissoi pugliesi e molto apprezzato dai turisti che nella notte tra il 27 e il 28 di agosto pregano, partecipano alla messa, si accostano alla confessione, in un'atmosfera insolita, ......di un anno torna il consuetofioranese, con il Raduno di Autostoriche giunto ormai alla 26esima edizione. E così domenica 3 settembre dalle ore 8.30 del mattino vi aspettiamouna ...... comequello delle donne, staprendere il via in quattro nazioni, Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord e Israele. Da lunedì 28 agosto,su Sky e in streaming su NOW con la prima ...

Dal 28 agosto è possibile prenotare online l'appuntamento per la ... Comune di Lugo

Per assicurare divertimento e svago a un pubblico di ogni età, il programma del Settembre chierese 2023 è ricco di musica e concerti, momenti culturali, teatro, danza e cabaret. Quest’anno il Settembr ...Formula 1 GP Olanda highlights - Vi riportiamo la partenza e il primo giro dell'ultimo Gran Premio d'Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Scattato dalla pole position, grazie alla ...