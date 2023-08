Appello ai giovani medici | Fate il concorso in medicina generale | conviene

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Adnkronos Salute)() - "Invito ia fare la domanda per entrare nella formazione dinanon solo a livello professionale. Sul piano economico, infatti, oggi non parliamo solo di una borsa di studio di 850 euro ma c'è la possibilità, in base al contratto e alla legge in situazioni di carenza, di entrare da subito in guardia medica a tempo indeterminato o scegliere di avere mille assistiti nel periodo di apprendimento professionale". E' l'di Silvestro Scotti, segretariodella Federazione deidina(Fimmg), che suggerisce di approfittare della proroga che permette l'iscrizione alper la formazione inna ...