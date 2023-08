Appello ai giovani dottori | “Fate il concorso in medicina generale | conviene”

(Di lunedì 28 agosto 2023) ROMA – Colpisce l’di Silvestro Scotti, segretariodella Federazione dei medici di(Fimmg), che suggerisce di approfittare della proroga che permette l’iscrizione alper la formazione infino al 30 settembre, come ha reso noto la scorsa settimana il ministero della Salute. Queste le sue parole: “Invito i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Fnomceo e OMCeO: contro la fuga dei medici all’estero Cura dei tumori: micro-gravità sconfigge cellule malate Infertilità maschile: passata di pomodoro può aiutare Gli Antibiotici, i batteri stanno diventando più resistenti Malaria: approvato il primo vaccino che supera soglia di ...

... un passo per rivitalizzare la comunità e offrire opportunità ai. In un discorso incentrato ...assumono le loro responsabilità.' Questa prospettiva è stata ulteriormente rafforzata dall'...hanno 19 e 18 anni, e sono entrambi a piede libero. Il presidente del Consiglio Giorgia ... L'della mamma di una delle vittime: 'Ci porti via dall'inferno' La mamma di una delle due ...... soprattutto di, verso i nostri territori. E' necessario intraprendere delle strategie ... L'di Coata è a tutta la Media Valle del Tevere: "serve nell'immediato una soluzione di ...

Medicina generale. Appello Fimmg ai giovani medici: “Fate ... Quotidiano Sanità

Parla Tareq Oubrou: “Forse sarebbe più saggio darsi alcune priorità: ci sono altri problemi più seri come il bullismo e la mancanza di professori” ...ROMA - "Invito i giovani a fare la domanda per entrare nella formazione di medicina generale. Conviene non solo a livello professionale. Sul piano ...