Appalti per 23 milioni e mezzo di euro | 7 interventi di edilizia scolastica nell’ambito del Pnrr

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSono in appalto sette lavori diper la Secondaria Superiore sannita per un importo di 23.446.288 di. Sono stati definiti e formalizzati dagli Uffici della Provincia di Benevento gli atti tecnici, amministrativi e burocratici per la pubblicazione delle relative gare. Lo comunica il Presidente Nino Lombardi che sottolinea come le scadenze delle sette gare di appalto siano ravvicinate, essendo fissate nei giorni che vanno dal 4 al 12 settembre: questo perché le opere a farsi, essendo inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, debbono essere affidate, come prevedono le norme, entro il perentorio termine del 15 settembre 2023. Questo l’elenco completo deglicompresi importi, scadenze e link per gli accessi alla piattaforma digitale ricomprendente ...