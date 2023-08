(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Il nuovodegli, ispirato ai principi di fiducia, del risultato e di apertura al mercato, con un approccio finalmente liberale e garantista, sta contribuendo allo sblocco, alla ripresa dellee alla loro realizzazione in tempi certi: questo è un grande obiettivo di cui tutti beneficiano. Dal monitoraggio di Ance-Infoplus, infatti, si inizia a constatare l'impatto positivo: oltre 1800 gare pubblicate, per un valore di 10 miliardi a luglio, +15% rispetto allo stesso periodo del 2022. Siamo di fronte a un sistema che ritrova fiducia e voglia di investire e fare". Lo spiega Erica, deputata di Forza Italia e componente della Commissione lavori pubblici, già relatrice del nuovo. "Non si sono verificati – prosegue ...

... adesso dobbiamo lavorare per prevenire e mettere in sicurezza, con monitoraggio e interventi veloci ed efficaci, anche grazie al nuovo codice degli'. Lo afferma in una nota Erica, ...Lo afferma in una nota Erika, deputata di Forza Italia e componente della commissione ... con monitoraggio e interventi veloci ed efficaci, anche grazie al nuovo codice degli", ...... adesso dobbiamo lavorare per prevenire e mettere in sicurezza, con monitoraggio e interventi veloci ed efficaci, anche grazie al nuovo codice degli'. Lo afferma in una nota Erica, ...

Appalti: Mazzetti (Fi), 'risultati dimostrano che codice sta dando impulso a opere pubbliche' La Gazzetta del Mezzogiorno

"Non si sono verificati – prosegue Mazzetti –il temuto shock normativo e il conseguente blocco dei cantieri. Sta avvenendo l’esatto opposto e per mantenere questa tendenza positiva dobbiamo investire ...Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “È stata una tragedia che tutti noi abbiamo ancora fissa negli occhi e nella memoria. Tutto il nostro sistema dei trasporti è vetusto, non stupiscano i crolli o le interruz ...