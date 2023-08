Anziana uccisa a coltellate nella sua tabaccheria a Foggia | forse un tentativo di rapina finito male | caccia al killer in fuga

(Di lunedì 28 agosto 2023) Una donna di circa 70 anni, titolare di una, è statacon diversesua rivendita ain via Marchese De Rosa. Sul posto per le indagini ci sono i...

TI POTREBBE INTERESSAREDopo poco un'tabaccaia, di nome Alice Ascher, viene trovata. Un mese dopo, un altro omicidio ha luogo a Bexhill - on - Sea e la vittima è la giovane cameriera Betty Barnard. La terza ...L'inchiesta sul tragico matricidio avvenuto a Casoli lo scorso 12 febbraio si è conclusa, con il processo fissato per il prossimo 10 novembre. L'Cesira Bambina Damiani, 88 anni, è stataper strangolamento con un laccio mai rinvenuto. Il figlio convivente, Francesco Rotunno, 65 anni, è stato arrestato e accusato di omicidio ...

Foggia, anziana uccisa a coltellate in una tabaccheria La Gazzetta del Mezzogiorno

Una donna è stata uccisa con diverse coltellate in una tabaccheria. La prima ipotesi fatta dagli investigatori è di una rapina finita male. L'anziana, di circa ...L’anziana di circa 70 anni è uccisa nel locale di via Marchese De Rosa. Sul posto i carabinieri che hanno aperto le indagini Foggia, 28 agosto 2023 - Una donna è stata uccisa a coltellate in una ...