Anticipazioni Grande Fratello 2023 | reality più severo Il cast e le novità

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 28 agosto 2023), la nuova edizione deldi Mediaset è pronta a partire il prossimo 11 novembre con tantissime. Il8 cambia format. Infatti, nelle ultime edizioni si è sempre trattato di uncon protagonisti i Vip. Quest’anno invece Pier Silvio Berlusconi ha rivoluzionato tutto. Fuori i personaggi trash L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ildi Pretelli sbugiarda Selvaggia Roma al Gf Vip 5 Sonia Bruganelli fa una proposta shock. Intanto Delia scoppia in lacrime Gf Vip, Lulù attacca Alex e gli autori: “Già che lo mettono in prima fila è un messaggio orribile, io non ...