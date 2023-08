(Di lunedì 28 agosto 2023) “Quanto sarà grave dipende ancora da noi”. Iinstanno scomparendo e dipende dall’uomo dare loro una possibilità di futuro. Parola del dottor Jeremy Wilkinson, fisico deiai marini presso il British Antarctic Survey, dopo la pubblicazione di un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications Earth & Environment, sulla catastrofica moria didi questa nota specie. ? Fallita la riproduzione dei pinguiniSi ritiene chedi piccoli animali in quattro colonie della regione sianoa causa dei bassissimi livelli dio marino, che hanno causato un “fallimento della riproduzione” alla fine del 2022. L’analisi delle immagini satellitari ha mostrato la ...

La concentrazione di anidride carbonica, in sigla CO2, può essere misurata anche nell'atmosfera didi anni fa, per esempio con carotaggi dei ghiacci dell', all'interno dei quali ...di pulcini non sono sopravvissuti nella regione centrale e orientale del Mare di Bellingshausen, a ovest della Penisola Antartica, teatro di una perdita del 100% di ghiaccio marino nel ...È successo perché la banchisa antartica su sui stavano crescendo si è fusa prima del ...

Antartide, migliaia di pulcini di pinguino imperatore morti per la perdita dei ghiacci - Luce Luce

La drammatica situazione dei pinguini Imperatore in Antartide è al centro di preoccupazione a causa dello scioglimento record del ghiaccio marino avvenuto nella Penisola Antartica nel 2022. Questo eve ...Tra novembre e dicembre del 2022 più di 9mila giovani pinguini imperatori che stavano crescendo sulla banchisa del mare di Bellingshausen, al largo della costa occidentale della Penisola Antartica, so ...