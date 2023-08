ROMA - Quarta vittoria di fila e vetta della classifica a punteggio pieno per l'Al - Ittihad che però perde per infortunio la sua stella Karim. Il centravanti arrivato dal Real Madrid è infatti uscito per un problema muscolare a pochi minuti dal riposo, con il risultato ancora in parità, nel match vinto 3 - 0 in casa dell'Al Wehda. ...Messi ieri ha lavorato a parte: scopo precauzionale, ma c'è. Questa sarà l'ultima possibilità,... oltre al Pallone d'Oro, infortunatosi nella giornata di ieri. Argentina - Arabia Saudita:...ROMA - Quarta vittoria di fila e vetta della classifica a punteggio pieno per l'Al - Ittihad che però perde per infortunio la sua stella Karim. Il centravanti arrivato dal Real Madrid è infatti uscito per un problema muscolare a pochi minuti dal riposo, con il risultato ancora in parità, nel match vinto 3 - 0 in casa dell'Al Wehda. ...

Ansia Benzema: l'Al-Ittihad vince ancora ma il francese esce per infortunio Corriere dello Sport

Quarto successo di fila per la capolista della Saudi Pro League, ora in ansia per il centravanti. Bene anche l'Al-Hilal senza Milinkovic e Neymar ...