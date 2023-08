Anna Falchi | dove vive l’attrice | una casa super organizzata

(Di lunedì 28 agosto 2023)in un nuovo appartamento a Roma, in zona Prati della Vittoria,ha traslocato di recente. Si tratta di un appartamento in affitto, già arredato,con sua figlia Alyssa e un gatto, Aki. Nella stessa zona abitano sua madre e suo fratello. “Mi serviva unavicina a scuola di mia figlia, dalla quale raggiungere facilmente anche via Teulada, visto che sono impegnata con la conduzione de I Fatti Vostri” Prima di traslocare, raccontae conduttrice, si è sbarazzata di molte cose che ormai consideravaflue. Unaordinatissima, che lei ama tenere pulita, spiega a Repubblica. “Sono ordinata a livello maniacale come dimostrano i cassetti, i raccoglitori di cd, i libri divisi per ...

PROGRAMMA 30 AGOSTO ARENA FRANCESCA DA RIMINI La prima serata all' Arena Francesca da Rimini sarà condotta dae si aprirà alle ore 20.30 con il dj set di MAX MONTI in apertura del RiM ..."Via tutto. Con l'ultimo trasloco mi sono disfatta del mio passato. A 50 anni ho dato una svolta alla mia vita: ho scelto una casa in affitto completamente arredata".è abituata a impacchettare la sua vita dentro gli scatoloni. Ma l'attrice e conduttrice tv di origine finlandese, questa volta ha portato solo alcuni oggetti affettivi nel nuovo ...'A me piace la sua ironia, così come piaceva molto Salvo Sottile . Certo, avrei voluto sapere prima che andava via':ha commentato così il fatto che quest'anno condurrà I fatti vostri insieme a Tiberio Timperi. Poi, alla domanda sulle voci secondo cui Timperi in Rai spingesse per avere al suo fianco la ...

A casa di Anna Falchi: “Mai più conviventi. Sto meglio in affitto con mia figlia, il gatto e una trousse rock” Repubblica Roma

Anna Falchi è felicemente single. La showgirl, tifosissima della Lazio, ha chiuso la sua relazione con l'esperto di comunicazione Walter Rodinò ma non ne fa un ...Anna Falchi è single. Lei e Walter Rodinò, esperto in comunicazione, si sono lasciati qualche mese fa. La vita sentimentale dell’attrice è sempre stata al centro della cronaca rosa e del gossip ...