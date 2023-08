Anguissa sradica palloni | fa il doppio passo alla Zidane e guadagna meno di Sanchez

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 agosto 2023) È stato oggettivamente un Napoli travolgente, per quanto, a mio avviso, facilitato da un Sassuolo che è parso davvero poca roba. Una squadra che non morde a centrocampo, poco cattiva agonisticamente, che lascia giocare con scarsa pressione già sulla prima costruzione da dietro avversaria, con una linea difensiva talvolta troppo alta per la fase e la situazione di gioco che sta affrontando (si veda il posizionamento sul gol di Di Lorenzo), insomma una manna per ogni squadra che, invece, ha nel talento nel far girare il pallone e nell’attaccare all’’improvviso la profondità le sue armi più caratteristiche e funzionali. Ciò detto, è indubitabile che siano state davvero tante le note positive della partita di ieri, quanto ai singoli e quanto alle combinazioni di gioco. Innanzitutto, Zielinski: chi scrive mai lo ha amato, seppure ben consapevole che siano non poche e rare le doti tecniche ...