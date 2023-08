(Di lunedì 28 agosto 2023)è un ingegnere. Si è occupato di idrologi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Andrea Rinaldo, il Nobel che parla italiano Il Foglio

Assegnato all’ingegnere veneziano il Premio internazionale per l’acqua. Il riconoscimento è uno stimolo per accelerare l’adattamento idraulico ai cambiamenti climatici. Lezioni utili da Stoccolma ...Il sogno di Andrea Rinaldo è sempre stato quello di salvare la sua città di origine. Anche se sta ancora pensando a come portarlo a termine, il professore di Idrologia e Costruzioni idrauliche ...