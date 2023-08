Andrea di York in auto con William e Kate | il duca pronto a tornare a palazzo?

Leggi su dilei

(Di lunedì 28 agosto 2023) Come ogni anno, la famiglia reale inglese ha deciso di riunirsi a Balmoral per passare insieme gli ultimi giorni delle loro vacanze estive. Una consuetudine che viene portata avanti da moltissimi anni e che non si è interrotta neanche adesso che, per la prima volta, non sarà presente nel castello scozzese la compianta regina Elisabetta II. La monarca, infatti, è scomparsa proprio nella residenza estiva lo scorso 8 settembre. Nella giornata di domenica 27 agosto, i membri della casa reale inglese si sono dimostrati più uniti che mai, recandosi tutti insieme alla funzione domenicale. Tra loro anche ildi, che, a grande sorpresa, è stato accompagnato in chiesa proprio dal nipote, principe di Galles e dalla moglieMiddleton.diin ...