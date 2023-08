Ancora maltempo nel Nord Italia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Per una frana al confine con la Francia è stato chiuso un tratto dell'autostrada A43 verso l', e intanto è stata diramata un'allerta rossa in Lombardia

PROVINCIA DI ALESSANDRIA "sulla provincia di Alessandria. Per la giornata di questo lunedì 28 agosto Arpa Piemonte ha diramato una allerta arancione sulle pianure e bacini di Bormida, Belbo e Orba con ...Partito il conto alla rovescia vantiamo anche il piano 'B' in caso digrazie allo ... Per la raccolta fondi si parte da 60 euro a convitato, spiegal'organizzatore, 'fermo restando che ...Il Reno, ingrossato dalle piogge degli ultimi giorni, straripato luned tra Diepoldsau (SG) e il Lago di Costanza. La regione parzialmente allagata, ma non sonostati segnalati danni Ci aspettiamo che l'inondazione raggiunga il picco intorno alle 20 , ha dichiarato a Keystone - ATS un portavoce dell'organizzazione transfrontaliera che regola il fiume ...

Maltempo, allerta rossa in Lombardia. Lunedì parchi chiusi a Massa, Carrara e Livorno Il Sole 24 ORE

Per il momento non sono stati rilevati grossi danni, ma si prevede che nelle prossime ore le piogge si intensificheranno e in varie regioni è stata diramata un’allerta per i rischi connessi al ...In città un centinaio di chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti o alberi pericolanti. Sospesa la circolazione dei treni tra Milano e Parigi per una frana in Savoia ...