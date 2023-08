(Di lunedì 28 agosto 2023), difensore brasiliano con passaportoitaliano ed ex Lazio, va a giocare inSaudita. Il Betis Siviglia, sua attuale squadra, lo ha infatti ceduto all'Alper 20 ...

Felipe, difensore brasiliano con passaportoitaliano ed ex Lazio, va a giocare in Arabia Saudita. Il Betis Siviglia, sua attuale squadra, lo ha infatti ceduto all'Al Nassr per 20 ...Il presidente brasilianoInacio Lula da Silva ha dichiarato che la lettera di risposta del Mercosur al documento ... Lula haaffermato che, se dipendesse dalla sua volontà, l'accordo ...Questo ha fatto da complemento alle osservazioni del presidente brasilianoInacio Lula Da ...se la parità di potere d'acquisto dell'economia russa è ormai superiore a quella dei vassalli ...

Anche Luiz Felipe va in Arabia, giocherà nell'Al Nassr Agenzia ANSA

Luiz Felipe volerà in Arabia Saudita da Cristiano Ronaldo. L'ex difensore della Lazio, di proprietà del Betis Siviglia, ha raggiunto un accordo con ...Anche Luiz Felipe, difensore brasiliano con passaporto anche italiano ed ex Lazio, va a giocare in Arabia Saudita. (ANSA) ...