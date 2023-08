Amici 23 | chi tra i prof se ne va e chi torna | le novità dell’edizione in partenza

(Di lunedì 28 agosto 2023) Riprenderà il 17 settembre 2023, il talent show di Canale 5 giunto ormai alla ventitreesima edizione, con qualche cambiamento per quanto riguarda iessori. Vediamo insieme tutte leche ci aspettano il prossimo mese. Sono confermati i veterani Rudy Zerbi, che partecipa dal 2009 come insegnante di canto, e laessoressa di ballo Alessandra Celentano, presente dal 2003. Presenti anche Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Proprio quest’ultimo aveva seguito Mattia Zenzola, vincitore dell’ultima edizione. Riconfermata anche Lorella Cuccarini, la quale, per continuare a partecipare al talent show, avrebbe rifiutato una proposta di collaborazione al nuovo programma di Rai 1 La volta buona, affidato quindi a Caterina Balivo, in onda a partire dall’11 settembre di quest’anno. ...

Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo non si nascondono più: la ballerina ha condiviso sui social un tenero messaggio per il fidanzato, nel primo post di coppia.