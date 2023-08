Ambiente | Fontana | ' comunità internazionale si impegni per modello sviluppo sostenibile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "La vostra conferenza rappresenta un'importante occasione di approfondimento e di riflessione sul Soft Power come strumento per la tutela dei mari e degli oceani. Le acque ricoprono circa i due terzi del nostro pianeta, ma la disponibilità di acqua per l'uomo è sempre più limitata. Occorre dunque una maggiore responsabilità nei consumi e una migliore gestione delle risorse idriche a tutela anche della sicurezza alimentare e della biodiversità". Così il presidente della Camera, Lorenzo, in un videomessaggio indirizzato alla 'IV Soft Power Conference' in corso a Venezia. "Mari e oceani sono una risorsa essenziale per il nostro benessere e la nostra sopravvivenza -continua la terza carica dello Stato- . E sono anche un'incredibile fonte di ricchezza. Sembrerebbero una risorsa infinita, ma la realtà è un'altra. Inquinamento e ...