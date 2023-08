Always On Display si aggiorna per migliorare Samsung Galaxy Z Flip5

L'On, che consente la personalizzazione e il funzionamento del, ha ricevuto un aggiornamento che riflette l'attenzione ai dettagli del produttore. Molti potrebbero considerare ...Samsung nelle scorse ore ha aggiornato l'apponalla versione 8.3.30.4, l'app che sui Galaxy conOLED consente di gestire e di personalizzare l'on. Il changelog che accompagna l'ultima versione spiega che, su Galaxy ...Invece, l'autonomia scende vertiginosamente a 2 - 3 giorni quando attiviamo l'On, noi vi consigliamo di non utilizzare questa funzione visto che basta ruotare il polso per leggere l'...

Galaxy Z Flip 5, migliora l'Always on con l'ultimo aggiornamento HDblog

Samsung nelle scorse ore ha aggiornato l'app Always on Display alla versione 8.3.30.4, l'app che sui Galaxy con display OLED consente di gestire e di personalizzare l'always on. Il changelog che accom ...Una classifica aggiornata al 2023 dei migliori smartwatch per rapporto qualità/prezzo, che monitorano i parametri biometrici e permettono di gestire ...