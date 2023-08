Alluvione | la ripicca della destra | ' Chi ha governato per 50 anni vuole dirci cosa fare'

... in diretta su Rai 3 ha indirettamente confermato che i ritardi per lo stanziamento di fondi per l'in Emilia Romagna sono dovuti a una merapolitica. "Il dissesto idrogeologico è ..."Unaper non aver ottenuto il ruolo di commissario". Cosa ci sia veramente dietro la "fretta" di ...lettera di cinque pagine con cui rompe la tregua istituzionale seguita all'in Emilia ...... in diretta su Rai 3 ha indirettamente confermato che i ritardi per lo stanziamento di fondi per l'in Emilia Romagna sono dovuti a una merapolitica. "Il dissesto idrogeologico è ...

Alluvione, la ripicca della destra: "Chi ha governato per 50 anni ... Globalist.it

I territori provano a rialzarsi ma reclamano attenzioni e fondi. Governo e Regione ai ferri corti, con rimpallo di accuse tra Meloni e Bonaccini sulla ricostruzione. Legacoop: "Farcela da soli sarà di ...L’attacco della premier Giorgia Meloni al governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini (Pd) «che cerca visibilità», perché ha chiesto un’accelerata sui fondi per l’alluvione di maggio, stride con ...