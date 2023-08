Alluvione | da Cdm stato di emergenza per Lombardia | Veneto e Fvg

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 28 agosto 2023) Dopo la relazione svolta dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, il governo ha deliberato questo pomeriggio lodiper 12 mesi, per gli eventi meteorologici verificatisi tra maggio ed agosto 2023. In particolare, per la Regione(euro 9.430.000),(euro 8.330.000), Friuli-Venezia Giulia (euro 7.750.000). Dichiarato lodianche per i territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti, in Abruzzo) (euro 4.120.000), di Cuneo, in Piemonte (euro 650.000) e per le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena, in Emilia Romagna (euro 4.500.000).Il governo ha altresì prorogato di ulteriori 12 mesi lodiin conseguenza ...