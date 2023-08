All’Unisannio 300 ricercatori da tutto il mondo discutono di sicurezza informatica

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiParte domani 29 agosto all’Università del Sannio la 18° edizione di ARES, The International Conference on Availability, Reliability and Security. Fino all’1 settembre al Complesso Sant’Agostino300provenienti da università, centri di ricerca e aziende diildiscuteranno degli sviluppi più recenti, delle sfide e delle soluzioni nel campo della. Lo scorso anno la Conferenza si era tenuta a Vienna. Gli esperti e iche parteciperanno ad ARES hanno sottomesso una serie di lavori scientifici frutto delle loro ricerche e dei loro studi approfonditi sulle sfide e sulle soluzioni nel campo delladei dati, delle reti e delle applicazioni. L’ampia varietà di argomenti affrontati ...