Allerta meteo in Campania prorogata fino a mercoledì 30 agosto

(Di lunedì 28 agosto 2023) L’avviso diinè stato prorogato per il possibile verificarsi di temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione anche associati a grandine e fulmini. La Protezione Civile della Regione ha prorogato la vigenteindi livello Giallo per piogge e temporalialle 8 di30

Genova. Si sono giocate , nonostante l', dodici gare di Coppa Italia Eccellenza e Promozione.Le previsioni complete:- Idro -- 2023.107La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato la vigentedi livello giallo per piogge e temporali fino alle 8:00 di mercoledi' 30 agosto . Potranno verificarsi - si legge in ...

Nubifragi al Nord, neve al Sestriere e termometro a 2 gradi. Strade e valichi interrotti. Treni sospesi tra I… La Stampa

L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalla mattina di domani, martedì 29 agosto, e per le successive 24-48 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni, da ...Dal bollino rosso per afa e umidità elevata, all’allerta gialla per l’arrivo di piogge. Nel giro di qualche ora sono cambiate radicalmente le condizioni meteo su gran parte della Puglia, con la ...