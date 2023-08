Allerta maltempo al Nord | allagate Venezia e Trieste

(Di lunedì 28 agosto 2023) AGI - La perturbazione che si sta spostando verso Sud continua a portare temporali, forti venti e allagamenti sulItalia. Nelle ultime ore l'estesa area di bassa pressione, che da sabato 26 sta facendo sentire i suoi effetti sulla Lombardia, si è approfondita al largo del Mar Ligure evolvendo in un ciclone. Su Genova sono caduti 200 millimetri di pioggia, laddove i centri disono stati allagati dalle forte precipitazioni. Disagi sulle linee regionali in Lombardia, dove si concentra la maggior parte degli eventi estremi. A Roma un automobilista è rimasto ferito dalla caduta di un albero. Torna l'acqua alta aQuesta mattina il livello dell'acqua nella laguna ha raggiunto l'altezza di 95 centimetri, il picco di alta marea che era previsto per questa giornata. Visto che l'innalzamento del ...

...Giusti - e anche per rami e alberi pericolanti o già caduti causa. Alcuni sottopassi sono stati chiusi per precauzione. "I sistemi di pompaggio che stanno lavorando a pieno regime, l'...Ma ilnon risparmia il Sud: decretata l'gialla per rischio smottamenti e frane a causa di burrasche, temporali e vento in Puglia fino alla mezzanotte di ieri. Stessa situazione per ...Medicane porterà per le prossime 48 ore ampie zone di, tanto ampie che la Protezione Civile ha lanciato l'gialla su tutta la costa tirrenica del mar Mediterraneo. Giunto presto ...

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali fino alle 8 di mercoledì 30 agosto.Alcuni ombrelloni di stabilimenti balneari in Corso Italia sono stati abbattuti dal maltempo che ha colpito Genova. La Protezione Civile ha diramato un'allerta rossa per temporali fino alle 15 su ...