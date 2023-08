All’Edonè il festival vegano | mentre alla Bombonera si mangiano i casoncelli

Quinta edizione della Sagra Terrona'Edoné, dal 3 al 13 agosto . Undici giorni dedicati al cibo ... Albino Dall'8 al 14 agosto va in scena presso lo Spritz&Burger di Albino ildel Polpo alla ...Il K - Pop entra nell'agosto bergamasco e atterra dalla Corea del Sud'Edoné di via Gemelli con una serata tutta dedicata a questo genere musicale che racchiude ... sarà il primoK - Pop ...Quinta edizione della Sagra Terrona, dal 3 al 13 agosto.agosto va in scena presso lo Spritz&Burger di Albino il...