Alla Mostra d’Oltremare arriva Balloon Museum

Dal 1° settembre Aria di Venezia In occasione dell'inizio dell'80esima edizione della... premiati ed amati dalla critica, e una serie di documentari sulle storie delle personalità legate...È stato attribuitoregista Liliana Cavani il Leone d'Orocarriera della 80esimaInternazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia che prenderà il via il 30 agosto 2023 e animerà le calli con star da tutto il mondo e appassionati ...Esplora la loro ricercascoperta di sé e il significato profondo della vita attraverso la ... Mette inindividui che hanno trovato significato e verità nella solitudine, sfidando lo ...

Com’è giovane Venezia: alla Mostra i nomi e i volti del cinema che verrà la Repubblica

Arisa in vacanza in Sicilia ha sfoggiato un costume rosa che mette in risalto le sue bellissime curve e che le sta divinamente.Nella presentazione è scritto che “il corpus opere che la curatrice Federica Lazzarini individua in condivisione con l’artista, informa non solo dell’abilità e della perizia tecnica di Silvia Fiorenti ...