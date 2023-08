Al via a Ravenna la Coppa Primavela | ecco il calendario

(Di lunedì 28 agosto 2023) Partono due settimane intense di grande vela giovanile italiana. La Federazione organizza come ogni anno tra fine agosto e inizi di settembre una serie di regate che sono diventate il fiore all’occhiello per l’intera vela italiana. Si comincia da domani a Marina dicon la storica, affiancata alladel Presidente. Nella serata di lunedì 28 la cerimonia di apertura, da martedì 29 a giovedì 31 tre giorni di regate per quattro classi su altrettanti campi di regata. La, che comprende anche laCadetti e ladel Presidente, si svolgerà da lunedì 28 a giovedì 31 agosto., inizia la festa La festa dellaè iniziata come da tradizione con la sfilata delle squadre delle 15 Zone ...

... Marchesini, Marposs, Lamborghini, Unicredit, Fondazione del Monte di Bologna e, Lloyds ... 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini: una mostra nel Sottopasso diRizzoli ...400 Km, dal 24 al 27 agosto, per raccogliere fondi a favore di Anffas Faenza. Nel pomeriggio di domenica, da Treviso, hanno raggiunto la sede diGalli, in borgo, i corridori che hanno aderito all'iniziativa ideata da due realtà venete: La Diagonale e La Butto in Vacca. Una staffetta per aiutare Anffas Faenza a far fronte ai danni dell'..."Abbiamo scelto" ha aggiunto " per tenere alta l'attenzione e chiedere al governo quelle risposte che non sono arrivate per una terra che è importante per l'intera Italia. La ricostruzione ...

Ravenna Park Race 2023 Comune di Ravenna

Chiavari. Venerdì 1 settembre arriva a Chiavari la seconda tappa della 47° edizione del Giro della Lunigiana. La corsa, che si svolgerà dal 31 agosto al 3 settembre 2023, è la più importante gara a ...Il consigliere di Lista per Ravenna chiede al Comune di attivarsi per "la pulizia e il risanamento dal degrado dell’area ex Amga" ...