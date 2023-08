Al Okhdood vs Al-Taawoun – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 28 agosto 2023) L’Alspera di ottenere la sua prima vittoria nella Saudi Pro League quando affronterà l’Al-al Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium martedì 29 agosto pomeriggio. I padroni di casa arrivano a questa partita dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Al Ahli Saudi la scorsa settimana, mentre i visitatori hanno mantenuto intatto il loro record di imbattibilità in campionato con una vittoria casalinga per 1-0 sull’Abha. Il calcio di inizio di Alvs Al-è previsto alle 17 Anteprima della partita Alvs Al-a che punto sono le due squadre AlL’Alsi è guadagnato la promozione in massima serie per la prima volta nella sua storia la scorsa stagione, quando si è piazzato al terzo ...