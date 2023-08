Al-Nassr vs Al Shabab – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 28 agosto 2023) L’Al-spera di ottenere una doppietta di vittorie nella Saudi Pro League 2023-24 quando martedì 29 agosto accoglierà l’Alall’Al Awal Park della King Saud University per la quarta giornata. I padroni di casa arrivano a questa partita al 10° posto in campionato con tre punti dopo le prime tre partite, mentre gli ospiti sono al 14° posto con soli due punti nelle prime fasi della stagione. Il calcio di inizio di Al-vs Alè previsto alle 20 Anteprima della partita Al-vs Ala che punto sono le due squadre Al-L’Alha iniziato la sua stagione in modo positivo, superando l’Al Hilal per la Coppa dei Campioni per club arabi con un gol di Cristiano Ronaldo nei tempi supplementari, nonostante abbia ...