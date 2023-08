Al Luna Park con il coltello da guerra | sequestrato I giostrai | «Chiederemo un presidio fisso» Riunione mercoledì in Prefettura

(Di lunedì 28 agosto 2023) I CONTROLLI. Domenica sera 27 agosto gli steward hanno fermato un ragazzino: è scappato prima dell’arrivo della Polizia. Laaffronteremo il tema in unadel Comitato per l’ordine e la sicurezza.

Inaugurato il Luna Park: parte ufficialmente il Settembre lucchese - Luccaindiretta LuccaInDiretta

Il Napoli torna a casa dopo un mese in cui aveva raccolto baci e abbracci in giro per l’Italia. Dal Trentino all’Abruzzo, migliaia di donne, uomini e bambini vestiti d’azzurro hanno raccontato la stor ...Un uomo di 29 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato a Corato, nel Barese, perché considerato l'autore dell'atto intimidatorio ai danni di un giostraio avvenuto lo scorso 18 agosto ...