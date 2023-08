Al-Ahli vs Al Tai – pronostici | formazioni | notizie sulla squadra

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 28 agosto 2023) L’Al-punta a continuare il suo perfetto inizio della stagione 2023 della Saudi Pro League quando martedì 29 agosto accoglierà l’Al Tai allo Stadio Principe Abdullah al-Faisal. D’altro canto, laospite si recherà a Jeddah con il disperato desiderio di evitare la terza sconfitta consecutiva in questo campionato. Il calcio di inizio di Al-vs Al Tai è previsto alle 20 Anteprima della partita Al-vs Al Tai a che punto sono le due squadre Al-L’Al-ha ottenuto tre vittorie in altrettante partite a spese dell’Al Akhdoud, grazie alla vittoria per 1-0 nell’incontro di giovedì tra le due squadre. Con il punteggio in parità fino al secondo tempo supplementare, Franck Kessie ha trovato il gol vittoria in extremis per gli uomini di Matthias ...