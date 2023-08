Ag Okaka | «Futuro? Stefano ha la Sampdoria e i suoi tifosi nel cuore»

(Di lunedì 28 agosto 2023) L’agente di, attaccante svincolato, ha parlato ai microfoni dinews.net circa ildel suo assistito L’agente di, attaccante svincolato, ha parlato ai microfoni dinews.net circa ildel suo assistito. PAROLE – «Ci siamo liberati da poco dalla squadra turca del Basaksehir e stiamo lavorando per il. Ciò che è certo cheha lae inel. Detto questo, cosa ci sarà nel suonon so ancora dirlo. Alla sua età conta anche il, quindi si vedrà. Un caloroso abbraccio e chissà, magari a risentirci».

