Afghanistan | talebani vietano alle ragazze di lasciare il Paese per studiare a Dubai

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 28 agosto 2023) Istudentesse afghane diilper andare a. E le donne non potranno neanche più visitare il primo e più importante parco nazionale dello Stato, Band-e-Amir. Intanto l’aumento del numero dei suicidi (o tentati suicidi) femminili fa scattare l’ennesimo allarme internazionale. “Stiamo assistendo a un momento in cui un numero crescente di donne evedono la morte come preferibile alla vita nelle circostanze attuali”, afferma Alison Davidian, rappresentante nazionale di UN Women, l’Entità delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne. Università chiuse e divieto di andare aIl regime al potere in ...