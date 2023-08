AEW | Saraya lancia un messaggio a Sasha Banks

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nella più grande notte della sua carriera,è salita sul ring con la sua famiglia a guardarla, con in sottofondo “We Will Rock You” dei Queen, prima di riuscire a vincere l’AEW Women’s Championship ad All In. Tuttavia, la regina di Wembley non è stata l’unica donna a causare scalpore a Londra poiché Mercedes Mone è stata mostrata mentre guardava lo spettacolo tra la folla. Mone è stata mostrata per la prima volta ai fan nello stadio al pre-show e di nuovo sul pay-per-view stesso dopo che i The Acclaimed e Badd Ass Billy Gunn hanno vinto l’AEW Trios Championship contro la The House of Black. Parlando durante il media scrum post All In,e Tony Khan hanno discusso della presenza di Mercedes Mone allo show e mentre Khan ha notato che Mone non è attualmente autorizzata a competere, la nuova campionessa femminile AEW aveva un ...

Saraya vince il titolo a AEW All In 2023 The Shield Of Wrestling

The core tenets of pro wrestling have to exist in order to not completely demolish suspension of disbelief, but such matters were once deemed trivial. Maybe that won't always be the case though, ...Bullet Club Gold defeated the Golden Elite and “changed the world” as said by Don Callis on the commentators table. The Bullet Club surprised everyone and won the matchup after Takeshita ceased the ...