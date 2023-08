AEW | Quanti record per All In | non solo il numero di spettatori! I dettagli

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 28 agosto 2023) AEW All In è stato un successo incredibile per la promotion di Tony Khan e, tra poco meno di un anno, il Wembley Stadium sarà nuovamente teatro di questo PPV che è passato, in un modo o nell’altro, alla storia. Secondo la stessa federazione, l’evento è stato ovviamente il più grande, per quanto concerne i guadagni, della storia quinquennale della federazione di Jacksonville ma, soprattutto, l’evento con più fan paganti della storia. 81.035 spettatori hanno assiepato le tribune del leggendario stadio londinese, generando ben 10 milioni di dollari, con più di 70 nazioni presenti sugli spalti, compresa ovviamente l’Italia. “All In è stato un incredibile risultato e ha dimostrato al mondo che la AEW non èqui per restarci ma che è una forca fomidabile – ha affermato Tony Khan – il successo non sarebbe stato possibile senza il nostro incredibile roster, il ...