(Di lunedì 28 agosto 2023) Jonè stato grande protagonista anche ad All In, pur uscendo sconfitto. Nel corso dello Stadium Stampede match ha regalato nuovi momenti di follia venendo infilzato con degli spiedini in quella che sarà sicuramente una foto iconica dello show. La fazione di Mox ha perso lo scontro con i Best Friends e Orange Cassidy, ma tra i due leader potrebbe esserci un ulteriore confronto, tutto dipenderà dal campione Internazionale chiamato agli straordinari questa settimana. Prima Penta, poi Mox? Nel corso della conferenza stampa post All In, Orange Cassidy ha manifestato pubblicamente la delusione per non aver difeso la sua cintura Internazionale in uno show tenuto all’estero, pensiero già espresso in privato a Tony Khan. Cassidy ha quindi chiesto a Khan di dargli qualunque avversario da sfidare a Dynamite ed è stato annunciato un match tra lui e Penta con ...

AEW: Jon Moxley ottiene una title shot per l'International Championship ad All Out

