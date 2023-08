AEW | Annunciati data e location di Full Gear | si torna sulla costa ovest degli USA

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tony Khan, durante la Media Scrum post-All In, ha annunciato la che2024 si terrà il prossimo 18 novembre a Los Angeles, presso il Kia Forum già in passato utilizzato per gli episodi di Dynamite. Lo show, come in passato, si terrà il sabato e staremo a vedere come verrà gestita la contemporaneità con Collision (che potrebbe essere o spostato o direttamente non tenersi quella settimana).seguirà dunque All Out, in programma tra sei giorni a Chicago, e WrestleDream, evento dedicato al primo anniversario dalla scomparsa di Antonio Inoki, che si svolgerà l’1 ottobre (sempre di sabato, con Collision spostato al venerdì) in quel di Seattle. Una serie di annunci l’uno dopo l’altro per la AEW che, dopo i più di 81.000 fan presenti nella serata, storica, di ieri, continua a puntare sempre più in ...