Adani | «Lukaku mi ha deluso | lo ritenevo una persona di valori»

(Di lunedì 28 agosto 2023)da Romelu. L’attaccante, dopo il no all’Inter, dovrebbe trasferirsi alla Roma. L’ex giocatore sorpreso dai suoi cambiamenti DELUSIONE ? Alla Domenica Sportiva, Danielesull’ex Inter: «Rimastoda, io mi sono documentato sulla sua storia. Una storia di sacrifici e lavoro, lounadietici. Invece in questi ultimi anni, ha cambiato tante volte opinione, è stato poco coerente con persone e società.hadiverse persone». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

...e giocare Marco Cirello scrittore tutti i miei ricordi di Catanzaro li lascio a Romelu, che ... che nun parla mai; le tute mie le lascio a Leleche pare uscito dai firme de Scorsese; la mia ...Daniele, ex giocatore, ha parlato alla Bobo Tv del mercato dell'Inter in questa sessione estiva. Ecco le sue dichiarazioni Daniele, ex giocatore, ha parlato alla Bobo Tv del mercato dell'Inter in questa sessione estiva. Ecco le sue dichiarazioni. SUL MERCATO DELL'INTER ...Così Iafa: "Che poi come cacchio faceva a darla alo sa solo Caressa ". Altri utenti sono ... Mentre altri prendono le parti di, protagonista di un recente botta e risposta col ...

Adani durissimo su Lukaku: "Sono deluso, ha illuso e tradito tifosi ... TUTTO mercato WEB

Romelu Lukaku sembra essere sempre più ad un passo dalla Roma: Daniele Adani ha voluto commentare le decisioni prese dal belga ...L’ex calciatore esprime consensi per la nuova interpretazione tattica ma vuol capire se quel che luccica è oro vero oppure solo bigiotteria ...