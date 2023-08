(Di lunedì 28 agosto 2023) Nei gatti può comparire a qualunque età, già da pochi mesi di vita fino a oltre 10 anni. Si tratta di un fenomeno diffuso, non grave, ma, se trascurato, può degenerare in infezione vera e propria. I ...

Nei gatti può comparire a qualunque età, già da pochi mesi di vita fino a oltre 10 anni. Si tratta di un fenomeno diffuso, non grave, ma, se trascurato, può degenerare in infezione vera e propria. I ...Nei gatti può comparire a qualunque età, già da pochi mesi di vita fino a oltre 10 anni. Si tratta di un fenomeno diffuso, non grave, ma, se trascurato, può degenerare in infezione vera e propria. I ...

Acne felina, le cause Stress e plastica LA NAZIONE

Nei gatti può comparire a qualunque età, già da pochi mesi di vita fino a oltre 10 anni. Si tratta di un fenomeno diffuso, non grave, ma, se trascurato, può degenerare in infezione vera e propria. I s ...