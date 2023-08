Abbonamenti gratis ai mezzi pubblici per chi si tatua simboli pro-clima

(Di lunedì 28 agosto 2023) L'iniziativa del ministro per ile l'Energia Leonore Gewessler sta facendo infuriare l'opposizione. Fino ad ora sono in nove a essersi fattire

L'iniziativa del ministro per il Clima e l'Energia Leonore Gewessler sta facendo infuriare l'opposizione. Fino ad ora sono in nove a essersi fatti tatuare ...Chi si fa incidere sulla pelle la scritta "KlimaTicket" o un simbolo che richiama la lotta al cambiamento climatico riceve una card omaggio per accedere ad autobus, treni, tram e metro. Critiche dall' ...