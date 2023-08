Abbonamenti Atalanta | fine prelazione Pisani e Rinascimento | sottoscritte 8 955 tessere

(Di lunedì 28 agosto 2023) Terminata la prima fase per quanto concerne la Campagnasul Group Stage Europa League dell’Ieri è terminata la prima faseper il Group Stage dell’, dedicata totalmente allaper Curvae Tribuna. Si sono registrati ben 8.955 mini-, ora è tempo per Tribuna Centrale e: senza dimenticare la vendita libera. QUI PER I NUMERI DEI MINIEUROPA LEAGUEQUI PER LE FASI COMPLETE DELLA CAMPAGNAGROUP STAGE

Ammontano a 8.450 i mini -venduti dall'per le tre partite casalinghe della fase a gironi di Europa League 2023/2024. E non si è ancora conclusa la prima fase , riservata agli abbonati al campionato in ......è disponibile il Piano Annuale con pagamento in un'unica soluzione per tutti gli(Start,... Frosinone -e Monza - Empoli. Telecronaca di Andrea Calogero per la partita dello stadio ...ed Europa, un binomio ritrovato e che mancava alla piazza. La conferma arriva dalla ...delle gare del girone di Europa League ha risposto "presente" sottoscrivendo oltre 6600 mini. ...

UEL 2023-2024: 8.450 mini-abbonamenti sottoscritti – Atalanta Atalanta

Mentre si sta per concludere la seconda giornata della Serie A 2023-2024 è già tempo di pensare al terzo appuntamento stagionale che andrà a precedere la pausa per le nazionali. Nel corso del fine set ...Si è chiusa con 8.955 mini-abbonamenti (alle 19 di domenica 27 agosto) la prima fase della campagna di tesseramenti dell'Atalanta in vista ...