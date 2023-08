A Riva del Garda assegnato il tricolore della classe RS21

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 28 agosto 2023) Numeri da record ed in continua ascesa, vento teso con regate incerte sino alla fine e continui capovolgimenti di fronte a legittimare l’alto livello raggiunto: questo il biglietto da visita dell’Act4Yamamay Cup disputato adelcon 33 team a sfidarsi in acqua e con in palio anche il titolo italiano e il Trofeo “King of The Lake”. Il tutto con la collaudata regia e professionalitàFraglia Veladel. Ma andiamo per gradi partendo dall’Italian Championship., adeli campionati italiani Podio OpenIl titolo Open è andato ad “Arvenis” timonato da Davide Albertini Petroni (Circolo Nautico Loano) con Diego Negri, Samuel ...