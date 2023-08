A Maria Lodovica Gullino il ‘Fran Fisher Award’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 agosto 2023) Venerdì 25 agosto, a Lione, nell’ambito del Congresso Internazionale di Patologia vegetale,, professore ordinario di patologia vegetale all’Università di Torino e co-fondatore del Centro Agroinnova, è stata insignita del FranAward. Il riconoscimento, assegnato dalla Società internazionale di patologia vegetale, premia l’eccezionale contributo dato dain anni di intensissima attività alla patologia vegetale, con un impegno particolarmente proficuo nel favorire la costruzione di reti e progetti internazionali. Il premio ricorda la fitopatologa americana Francenia E.che già nel 1973, con la World Directory of Plant Pathologists, riuscì a mettere in connessione, in tempi in cui non era così ...